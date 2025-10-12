Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:45 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ.​ഡി​യും

    Sabarimala Gold Missing Row
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും (​ഇ.​ഡി) അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ.​ഡി​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്‍റ് കേ​സ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യ​രു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ.​ഡി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ന്ന​ത​രി​ലേ​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ മോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ലാ​ണ് 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും അ​ന്ന​ത്തെ ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ്, എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ദേ​വ​സ്വം മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​ൻ. വാ​സു എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യേ​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ല്‍ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ ഉ​ന്ന​ത​രി​ലേ​ക്കും നീ​ളു​ക​യാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​യാ​ണ് ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രു​ടെ​യും പേ​ര് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലി​ല്ല. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്ത് ക​ൽ​പേ​ഷ് ആ​ണ് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി. 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ണ് മൂ​ന്നാം പ്ര​തി. എ​ൻ. വാ​സു​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ.

    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ബോ​ർ​ഡി​ന് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ മാ​റ്റി​യ​ത് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ണ്ട്.

