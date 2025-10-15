Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    15 Oct 2025 7:05 AM IST
    15 Oct 2025 7:05 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു

    • അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ
    • പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​ര​മി​ച്ച ഏ​ഴ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടും
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അ​സി.​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​ര​മി​ച്ച ഏ​ഴ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടാ​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത്​ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ൾ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ മ​ഹ​സ​റു​ക​ളി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഒ​പ്പി​ട്ട​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്​ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. 2019 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന്​ ​ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തൂ​ക്കം നോ​ക്കാ​തെ പേ​രി​നു​മാ​ത്രം മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്​ സു​നി​ൽ കു​മാ​റാ​​ണെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സ​സ്​​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ. 2019ലെ ​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​റും ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ ബി. ​മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ നേ​ര​ത്തെ സ​സ്​​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ദേ​വ​സ്വം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ​ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ആ​റാ​ഴ്​​ച​ വ​രെ ക്ഷ​മി​ച്ച്​ ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രോ​ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യി യോ​ഗ ശേ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണ്ഡ​ല മ​ഹോ​ത്സ​വ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​വ​ർ

    കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ വി​ര​മി​ച്ച മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു, മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ, മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ആ​ർ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​ൻ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​രാ​​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​എ​സ്. രാ​​​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രോ​ടാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടു​ക.

    പെ​ൻ​ഷ​ൻ ത​ട​യു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ -മൂ​ന്ന്​ റൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ​ത്തു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കു​ക. മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

