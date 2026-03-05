Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 March 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 7:30 AM IST

    വെട്ടിലായി എസ്​.ഐ.ടി; സി.പി.എമ്മിന്​ ആശ്വാസം

    വെട്ടിലായി എസ്​.ഐ.ടി; സി.പി.എമ്മിന്​ ആശ്വാസം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വെ​ട്ടി​ലാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി​യും ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​മ്പോ​ഴും ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​കു​മ്പോ​ഴും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ സി.​പി.​എം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ്. പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നോ​ക്കി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​ത്ത​തും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്​ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തു​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്.

    ജാ​മ്യം കി​ട്ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര്​ രാ​ജീ​വ​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും മൗ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്​ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത്​ പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്​. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​വ​ചം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പ്. അ​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ് എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    കേ​സു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ എ​സ്.​ഐ.​ടി പ​ക്ഷേ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​നീ​ക്കം ന​ട​ത്താ​ത്ത​തും സം​ശ​യം ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കേ​സി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​ത്ത​തും പ്രാ​ഥ​മി​ക കു​റ്റ​പ​ത്രം പോ​ലും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തും എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ വീ​ഴ്ച​യാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​സി​ലെ 12 പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​രും ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​പോ​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​ജാ​മ്യ​മാ​ണ്. ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍പോ​റ്റി, മു​ന്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ മു​രാ​രി ബാ​ബു, മു​ന്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്‍. വാ​സു, മു​ന്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​വും ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര്, മു​ന്‍ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ജാ​മ്യ​വു​മാ​ണ് കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ടി കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്ര സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും അ​ത്​ എ​ന്തു​​ചെ​യ്​​തെ​ന്നു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​തും എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്​.

