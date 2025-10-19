Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകനകക്കൊള്ള
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:33 AM IST

    കനകക്കൊള്ള

    text_fields
    bookmark_border
    • യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ 30.29 കി​​ലോ സ്വ​ർ​ണം
    • എ​ത്തി​ച്ച​ത്​ സ്വി​റ്റ്​​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​
    കനകക്കൊള്ള
    cancel

    1998ലാ​ണ്​​​ ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ച്​ വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോടെ ഈ കഥക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 1998 ഏ​പ്രി​ൽ 16ന്​ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ന്ന​ത്തെ പ്രോ​ജ​ക്ട്​ ചീ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ര​വി​കു​മാ​റും യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​കെ. ര​വി നെ​ടു​ങ്ങാ​ടി​യും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വാ​ദം തേ​ടി ബോ​ർ​ഡ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    1998 ഏ​പ്രി​ൽ 30ന്​ ​കോ​ട​തി അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി. സ്വി​റ്റ്​​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​ർ​ണം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. 1998 മേ​യ്​ 22ന്​ 11.664 ​കി​ലോ, ജൂ​ണി​ൽ 11.665 കി​ലോ, ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ കി​ലോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ​യാ​യി സ്വ​ർ​ണം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ.

    ചെ​ന്നൈ മൈ​ലാ​പ്പൂ​രി​ലെ ജെ.​എ​ൻ.​ആ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ ജെ. ​നാ​ഗ​രാ​ജ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​ത്. 1998 മേ​യ്​ 17ന്​ ​ജോ​ലി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 50 ജോ​ലി​ക്കാ​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ താ​മ​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി​ക​ൾ. ആ​ദ്യം ​ശ്രീ​​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര, മൂ​ന്ന്​ താ​ഴി​ക​ക്കു​ട​ങ്ങ​ൾ, ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഹു​ണ്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ജോ​ലി​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ സി​ലീ​ങ്​ ത​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    നി​ല​വി​ലെ സി​ലീ​ങ്​ പോ​ളി​ഷ്​ മാ​ത്രം ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന 1.4 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം അ​ധി​ക​മാ​യി. ഇ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ര​ണ്ട്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭി​ത്തി​ക​ളും സ്വ​ർ​ണം പ​തി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം യു.​ബി ഗ്രൂ​പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ അ​നു​മ​തി​യും വാ​ങ്ങി. ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 1999 മേ​യ്​ നാ​ലി​ന്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​​കോ​വി​ലി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ൾ പു​ന​ഃസ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം, ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കും യു.​ബി ഗ്രൂ​പ് ബോ​ർ​ഡി​ന്​ കൈ​മാ​റി. അ​ന്ന​ത്തെ യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ ഫി​നാ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്.​ആ​ർ. ജ​യ​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ 30291 ഗ്രാം (30.29 ​കി​​ലോ) സ്വ​ർ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ 1564.190 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം പ​തി​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്.

    ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ തെ​ക്കു​വ​ട​ക്ക്​ മൂ​ല​ക​ളി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ത​കി​ടു​ക​ളി​ലും പി​ല്ല​റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 4302.660 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും പൊ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ ര​ണ്ടു​മാ​ണ്​ 2019 ജൂ​ലൈ 19നും 20​നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ​​​കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ​ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ തെ​ക്കു​വ​ട​ക്ക്​ മൂ​ല​ക​ളി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നാ​ല്​ ത​കി​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​യി മൊ​ത്തം 2064.19 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മു​ള്ള​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​ത്രം ര​ണ്ടു കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നാ​ണ്​ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തി​നു​ പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം. 2019 ജൂ​ണി​ലാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യു​ടെ ഏ​ഴ്​ പാ​ളി​ക​ൾ​​ പോ​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം

    2019 ജൂ​ൺ 17ന്​ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ട്​ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും മൂ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളും സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നു​കാ​ട്ടി ശ​ബ​രി​മ​ല ദേ​വ​സ്വം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്കം. ഇ​തി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം​തേ​ടി അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു(​നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​യാ​ളെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു) അ​ന്ന​ത്തെ ശ​ബ​രി​മ​ല ദേ​വ​സ്വം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ്​​കു​മാ​റി​ന്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ റാ​ന്നി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​രി​ലും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും മൂ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളി​ലും പൂ​ശി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം മാ​ഞ്ഞ്​ ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ​താ​യി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി വൃ​ത്തി​യാ​യി ​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​റി​പ്പ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ലെ സ്വ​ർ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ്​ ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച ഇ​യാ​ൾ ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നു​കാ​ട്ടി അ​ന്ന​ത്തെ ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ 2019 ജൂ​ൺ 18ന്​ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. ഈ ​ക​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളാ​യി.

    ഇ​രു​വ​രും 1998നു​മു​മ്പ്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​രും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ളി​ക​ളി​ൽ യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​റി​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ 2019 ജൂൺ 29ന് ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. ജൂലൈ മൂന്നിന് കൂ​ടി​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം അ​നു​മ​തി​യും ന​ൽ​കി. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്ന ഭ​ക്​​ത​ന്‍റെ പൂ​ർ​ണ ചെ​ല​വി​ലും ഉ​ത്ത​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലും ശാ​സ്ത്ര​വി​ധി പ്ര​കാ​രം തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മി​നു​ട്സ്. ഇ​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി.

    ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്ന​ത്തെ ബോ​ർ​ഡ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ ഇ​തി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി. ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളും ത​കി​ടു​ക​ളും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ള​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റേ​ത​ല്ലാ​ത്ത തീ​രു​മാ​നം എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​​പോ​കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​ഴു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ജൂ​ലൈ 19, 20 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​ളി​ക​ളും ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളും ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്തു. ഈ ​മ​ഹ​സ​റി​ലും സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ചെ​മ്പെ​ന്നാ​ണ്​ രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മ​ഹ​സ​റി​ൽ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ദേ​വ​സ്വം സ്മി​ത്ത്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​ർ സ്​​ഥ​ല​ത്ത്​ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം എ​ഴു​തി പോ​റ്റി​ക്ക്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്കാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ പോ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്ന​ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ. ര​മേ​ശ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ 12 പാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൂ​ക്കം 25.20 കി​ലോ​യും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും പൊ​തി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ ത​കി​ടു​ക​ളു​ടെ തൂ​ക്കം 17.40 കി​ലോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൊ​ത്തം ഇ​വ​യു​ടെ ഭാ​രം 42.8 കി​ലോ​യെ​ന്നാ​ണ്​​ രേ​ഖ​ക​ൾ. ഇ​തു നേ​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ചെ​മ്പ്​-​സ്വ​ർ​ണം എ​ന്നി​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന നാ​ഗേ​ഷ്​ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​വി​​​ടെ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി ന​ൽ​കു​ന്ന ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്സ്​ ​ക്രി​​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ ഇ​വ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് 39 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പാ​ളി​ക​ൾ തൂ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 38.25 കി​ലോ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു തൂ​ക്കം. 4.541 കി​ലോ കു​റ​ഞ്ഞു.

    പി​ന്നീ​ട്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ഇ​വ​യു​മാ​യി ന​ട​ൻ ജ​യ​റാം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ പലയിടതും പൂ​ജ​കൾ ന​ട​ത്തി. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11നാണ് അവ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ ഉ​റ​പ്പി​ക്കുന്നത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും 1998-99 കാ​ല​ത്ത്​ 2064.19 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ പ​തി​പ്പി​ച്ച പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ ​‘ചോ​ർ​ന്നി’​രു​ന്നു. പു​തി​യ​താ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച പാ​ളി​ക​ളി​ൽ 394. 900 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാസുവിന് എല്ലാമറിയാമായിരുന്നു

    ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പടിയിൽ നിന്നും ദ്വാരപാലകശിൽപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വർണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം കമീഷണറും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റുമായിരുന്ന എൻ. വാസുവിന് അറിയാമായിരുന്നതായി രേഖ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പോറ്റി തന്നെ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന വാസുവിന് ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം അ‍യച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനോ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ വാസു തയാറാകാത്തതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്.

    2019 മാർച്ച് 14ന് ദേവസ്വം കമീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരമിച്ച വാസു 2019 നവംബർ 15ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റായി സ്ഥാനമേറ്റു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീകോവിലിന്‍റെയും പ്രധാന വാതിലിന്‍റെയും ദ്വാരപാലകരുടെയും സ്വർണപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അധിക സ്വർണം തന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ഇ-മെയിൽ വാസുവിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർണം ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് 2019 ഡിസംബർ 9ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അയച്ച ഇ-മെയിലിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ, അധിക സ്വർണം എത്രയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ അയ്യപ്പന്‍റെ സ്വത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഇവ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനോ വാസു ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല.

    വാസു ദേവസ്വം കമീഷണറായിരുന്ന കാലത്താണ് കട്ടിളപ്പടിയിലെ സ്വർണപ്പാളികളെ വെറും ചെമ്പുപാളികളാക്കി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കട്ടിളപ്പടികളിൽ സ്വർണം പൂശിനൽകാമെന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 16ന് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറായിരുന്ന ഡി. സുധീഷ് കുമാർ അന്ന് ദേവസ്വം കമീഷണറായിരുന്ന വാസുവിന് നൽകിയ ശിപാർശയിൽ 'സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പുപാളികൾ' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഫെബ്രുവരി 26ന് ബോർഡിന് നൽകിയ ശിപാര്‍ശയില്‍ 'സ്വര്‍ണം പൂശിയ' എന്നത് ഒഴിവാക്കി 'ചെമ്പുപാളികള്‍' മാത്രമാക്കി ബോർഡിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതും ദുരൂഹതയായി തുടരുന്നു.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും പ്ര​തി

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ​യും കൂ​ടി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ദേ​വ​സ്വം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ്, എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബോ​ർ​ഡി​നെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച, ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ര​ണ്ട് എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ആ​ർ ആ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ 10 പ്ര​തി​ക​ളും ക​ട്ടി​ള​ക്കേ​സി​ൽ എ​ട്ടു പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ട് കേ​സി​ലും പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​യ​ല്ല. ക​വ​ർ​ച്ച, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ൽ, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നും നി​ല​വി​ലെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നു​മു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്കം.

    സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യെ വെ​റും ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ളെ​ന്ന് മാ​ത്രം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​യും മ​റ്റു ര​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ൻ എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്‍റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും.

    എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ​രി​ക​ർ​മി, ഇ​ന്ന് ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ ‘സ്പോ​ൺ​സ​ർ'

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​റ​മം​ഗ​ല​യ്ക്ക​ടു​ത്ത് ശ്രീ​രാ​മ​പു​രം അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ളി​മാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ട്ടു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യ പ​രി​ക​ര്‍മി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ധ​നി​ക​രാ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​രെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​യാ​ൾ മാ​റു​ന്ന​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ വി​ല​കൂ​ടി​യ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി 'സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ പോ​റ്റി' എ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍ ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി. ഭ​ക്ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൻ​തു​ക​ക​ൾ പി​രി​ച്ച് ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പോ​റ്റി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​വും തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​ന്ന വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രു​ടെ വ​ര​വു​കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ ചി​ല ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്. ക്ഷേ​ത്ര​വാ​തി​ല്‍, ക​ട്ടി​ള, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലു​മാ​യി വി​വി​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍. അ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര​വാ​തി​ലി​ന് ത​ക​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ​ക​രം പു​തി​യ വാ​തി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല്യ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ വാ​തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി.​കെ ക​ണ്‍സ്ട്ര​ക്ഷ​ന്‍സ് ഉ​ട​മ വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, ബം​ഗ​ളൂ​രൂ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സി.​ആ​ര്‍. അ​ജി കു​മാ​ര്‍, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി, ര​മേ​ശ് റാ​വു, ബെ​ല്ലാ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ​ര്‍ധ​ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ വാ​തി​ലി​നു പ​ക​ര​മെ​ത്തി​യ സ്വ​ര്‍ണം​പൂ​ശി​യ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​ര്‍. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നി​യ​മം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Latest NewsUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold missing row
    Similar News
    Next Story
    X