Madhyamam
    Kerala
    13 Oct 2025 7:15 AM IST
    13 Oct 2025 7:15 AM IST

    തെളിയേണ്ടത് 'ചെമ്പട'യുടെ രാസവിദ്യ; വിജയ് മല്യ തനിത്തങ്കത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു..?

    തെളിയേണ്ടത് 'ചെമ്പട'യുടെ രാസവിദ്യ; വിജയ് മല്യ തനിത്തങ്കത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു..?
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ചെ​മ്പാ​ക്കി​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘ചെ​മ്പ​ട’​യി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ളു​മ്പോ​ൾ തെ​ളി​യേ​ണ്ട​ത് വി​ജ​യ് മ​ല്യ (യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ്) ന​ൽ​കി​യ ത​നി​ത്ത​ങ്ക​ത്തി​ന് എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന്.

    ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ദ്യം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തു​ത​ന്നെ. 1998ൽ 24 ​കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വി​ജ​യ് മ​ല്യ ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും മൂ​ന്ന് താ​ഴി​ക​ക്കു​ട​ങ്ങ​ളും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും വാ​തി​ൽ​പ​ടി​യും വാ​തി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നാ​യി യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ജെ. ​നാ​ഗ​രാ​ജ​നെ​യാ​ണ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ 31.252 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​മാ​യി 24 കാ​ര​റ്റ് മാ​റ്റു​ള്ള 30.329 കി​ലോ ത​ങ്കം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു. നാ​ഗ​രാ​ജ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​മ്പ​തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചാ​ണ് പ​ണി​ക​ൾ ചെ​യ്ത​ത്.

    1998ലെ ​രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1564.190 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം (ഏ​ക​ദേ​ശം 195 പ​വ​ൻ) ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള തൂ​ണു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 4302 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും പൊ​തി​ഞ്ഞു. 2019 ജൂ​ലൈ 19ലെ ​മ​ഹ​സ​ർ പ്ര​കാ​രം ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ക​ളും ജൂ​ലൈ 20ലെ ​മ​ഹ​സ​ർ പ്ര​കാ​രം ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക് മൂ​ല​ക​ളി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ല് ലോ​ഹ പാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 2064.19 ഗ്രാം (258 ​പ​വ​ൻ) സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ‘വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ’ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ വാ​തി​ൽ, ക​ട്ട​ള​പ്പ​ടി എ​ന്നി​വ ‘സ്വ​ർ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ് ചെ​മ്പ് തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നാ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്പെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ്‍കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. 1998ൽ ​യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ് ശ്രീ​കോ​വി​ലും ചു​റ്റും സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ വി​വ​രം ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ അ​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ് ‘വെ​റും ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ൾ’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ൾ തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​രു​വ​രെ​യും കൂ​ടാ​തെ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ, എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, കെ. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു, ആ​ർ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കും വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.വി​ജ​യ് മ​ല്യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ 2064.19 ഗ്രാം ​പാ​ളി 2019ൽ ​സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 394.900 ഗ്രാ​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്താ​ൻ 39 ദി​വ​സ​മെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യ​ല്ല സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന സം​ശ​യം ദൃ​ഢ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ർ​ണം ആ​രെ​ടു​ത്തു? എ​ന്ത് ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം പു​റ​ത്തു​വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

