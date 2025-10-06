Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വർണപ്പാളി വിവാദം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:54 AM IST

    സ്വർണപ്പാളി വിവാദം; വിശ്വാസ ശോഭ കെട്ട്​ സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണപ്പാളി വിവാദം; വിശ്വാസ ശോഭ കെട്ട്​ സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വി​ട്ട്​​​ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ‘വി​ശ്വാ​സ ശോ​ഭ’ കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്​ വി​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലെ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ണ്. സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ എ. ​പ​ത്​​മ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ​യും വീ​ഴ്ച​യും പോ​രാ​യ്​​മ​യു​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ലും ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ പ​ണ​പ്പി​രി​വി​ന​ട​ക്കം വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​വ​സ്തു​വാ​ക്കി​യ​തി​നും വ​ഴി​വെ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പാ​ത തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം സി.​പി.​എ​മ്മി​നും വ​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നേ​ര​ത്തെ ത​ള്ളി​യെ​ങ്കി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യേ​ഗി​ക വ​സ​തി​യാ​യ ക്ലി​ഫ്​​ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ർ​ച്ച്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​​​ സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ വാ​ദ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച മേ​ൽ​ക്കൈ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​വു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക. 2019ൽ ​അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക്​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​ത​ല്ലെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലോ​ടെ ത​ന്നെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ കു​രു​ക്കി​ലാ​ണ്. 1998ൽ ​വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കി​യ പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പാ​യി മാ​റി​യ​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യം. 1999ലെ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​വ​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പി​ന്‍റെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ 2019 ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​വൈ​രു​ധ്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ബോ​ർ​ഡി​നാ​ണ്.

    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും. ഇ​തോ​ടെ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ മു​റി​വ്​ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ ഉ​ണ​ക്കാ​നാ​യെ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്. ഇ​ട​തോ​രം ചേ​ർ​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ ‘യു’​ടേ​ൺ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പ്​ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​ത്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​​ൽ ‘സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി​വാ​ദം പു​ക​ഞ്ഞു​ക​ത്തി പാ​ർ​ട്ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ​ത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - sabarimala gold missing row
    Similar News
    Next Story
    X