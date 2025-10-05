Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:24 AM IST

    അന്വേഷണമെത്തേണ്ടത് ‘പോറ്റി’യവരിലേക്കും

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നും ഒ​ളി​ച്ചോ​ടാ​നാ​കി​ല്ല
    അന്വേഷണമെത്തേണ്ടത് ‘പോറ്റി’യവരിലേക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ‘പോ​റ്റി’​യ​വ​രി​ലേ​ക്കും. ത​ന്‍റെ​യും മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും കൈ​ക​ൾ ശു​ദ്ധ​മെ​ന്നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും 2016 മു​ത​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടാ​നാ​കി​ല്ല.

    2019ൽ ​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടും അ​തേ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക് ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പം ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​ത്തി​ലെ ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നോ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നോ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, വി​ജ​യ് മ​ല്യ ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് എ​ന്തു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ട്ടു​കൃ​ഷി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, മു​മ്പ് സു​നി​ൽ സ്വാ​മി

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​ശ​ക്തി​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാം സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​വി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ബോ​ർ​ഡ് മൗ​നാ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​മ്പ് സു​നി​ൽ സ്വാ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വി​വാ​ദ നാ​യ​ക​ൻ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് വി​വാ​ദ വ്യ​വ​സാ​യി സു​നി​ൽ സ്വ​മി​ക്ക് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ന്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ച​ത്. മ​റ്റ് ഭ​ക്ത​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​ത്ത പ​രി​ഗ​ണ​ന സു​നി​ല്‍ സ്വാ​മി​ക്ക് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ന​ല്‍ക​രു​തെ​ന്നും വി​ര്‍ച്വ​ല്‍ ക്യൂ ​വ​ഴി സാ​ധാ​ര​ണ ഭ​ക്ത​രെ പോ​ലെ​മാ​ത്രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്നും സ്വ​മേ​ധ​യ എ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ഡോ​ണ​ര്‍ ഹൗ​സാ​യ സ​ഹ്യാ​ദ്രി പി​ല്‍ഗ്രിം സെ​ന്റ​റി​ലെ 401ാം മു​റി 10 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സു​നി​ല്‍ സ്വാ​മി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Devasam BoardKeralaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - sabarimala gold missing case investigation must reach to more people
