Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:12 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുൻ തിരുവാഭരണ കമീഷണർ കെ.എസ്. ബൈജു അറസ്റ്റിൽ

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുൻ തിരുവാഭരണ കമീഷണർ കെ.എസ്. ബൈജു അറസ്റ്റിൽ
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളകേസിൽ മുൻ തിരുവാഭരണ കമീഷണർ കെ.എസ്. ബൈജുവിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയായ ബൈജുവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 2019ൽ വ്യാജ മഹസർ തയാറാക്കുന്ന സമയത്തും ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിടുമ്പോഴും തിരികെ സന്നിധാനത്തെത്തിക്കുമ്പോഴും ബൈജു ആയിരുന്നു തിരുവാഭരണ കമീഷണർ. കേസിൽ ബൈജുവിനും നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം.

    സ്വർണപാളികൾ ശബരിമലയിൽനിന്നും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കെ.എസ്. ബൈജു അന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തൂക്കമുൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ രേഖകൾ തയാറാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബൈജു ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ബൈജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കേസിൽ ഇതുവരെ നാലുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    നേരത്തെ ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​നെ ഇ​ട​പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ദു​രൂ​ഹ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 2015 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ശാ​ന്തി​ക്കാ​രാ​ണ് വാ​തി​ൽ അ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്​ പോ​റ്റി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 2019 മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ വാ​തി​ൽ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു മ​ഹ​സ​ർ എ​ഴു​തി​യ​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 11നാ​ണ് പോ​റ്റി വാ​തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന് മ​ഹ​സ​റെ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ക്സി. ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ഷ്‌​കു​മാ​റും അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വു​മാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വാ​തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യാ​ൻ 2024 മു​ത​ൽ പ​ല ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ഇ​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി ഈ ​ആ​വ​ശ്യം വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​ക​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബാ​ക്കി വ​ന്ന 474 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ത​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് 2019ൽ ​പോ​റ്റി ത​ന്നെ ക​ത്ത​യ​ച്ച​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ശ ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ബോ​ർ​ഡും പോ​റ്റി​യെ ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    മാ​ന്വ​ലും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വും മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യും പ​വി​ത്ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ടം വ​രെ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല. പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച കാ​ര്യം വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​രെ ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യു​ക​യോ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:Sabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala Gold Missing Case: Former Thiruvabharanam Commissionaire Arrested
