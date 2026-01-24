Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:46 PM IST

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം മ​റ​യോ?

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം
    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം മ​റ​യോ?
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം മ​റ​യാ​ക്കി​യോ​യെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന. 2018 ജൂ​ൺ 15ന് ​ന​ട​ന്ന ദേ​വ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ വാ​തി​ലി​ലും ക​ട്ടി​ള​യി​ലും വൈ​ക​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് ഇ​ത് മ​റ​യാ​ക്കി​യോ എ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ശ​യം. ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​രം തേ​ടും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​റാ​ട്ട് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ആ​ന വി​ര​ണ്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ഷ്ട​മം​ഗ​ലം ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യോ​ഗ​ദ​ണ്ഡി​നും രു​ദ്രാ​ക്ഷ​ത്തി​നും വൈ​ക​ല്യ​മു​ണ്ട് എ​ന്നും ചാ​ർ​ത്ത​ലു​ണ്ട്. ദേ​വ​പ്ര​ശ്നം ന​ട​ന്ന മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2016ലെ ​ദേ​വ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ലും പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മ​റ​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​ണി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. ഈ ​മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ടെ തൂ​ണു​ക​ൾ പ​ടി​ക്ക് താ​ഴെ നി​ല​പാ​ടു​ത​റ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ചാ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന ദേ​വ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 1998ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ വാ​തി​ൽ 2019 മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ പാ​ളി​ക​ളും മാ​റ്റി. ഇ​തി​ന്റെ​യെ​ല്ലാം മ​റ​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തും ന​ട​ന്ന​താ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദേ​വ​പ്ര​ശ്ന ചാ​ർ​ത്ത് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റ​യാ​ക്കി എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    എസ്​.ഐ.ടിക്ക്​ വീഴ്​ച –പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ. 90 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​മാ​ണ് മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​റ്റ​പ​ത്രം വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് മേ​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ സ​മ്മ​ര്‍ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ മാ​ന​ന​ഷ്ട കേ​സി​ല്‍ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​യെ​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പം ഏ​ത് കോ​ടീ​ശ്വ​ര​നാ​ണ് വി​റ്റ​തെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ണ് എ​നി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ആ ​ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ക​ട​കം​പ​ള്ളി ന​ല്‍കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്നും വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വർണക്കൊള്ള യു.ഡി.എഫിനെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്നു –ബിനോയ്​ വിശ്വം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തി​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ത്ത് അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​വ​രോ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ധി​ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും ബി​നോ​യ്​​വി​ശ്വം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ മ​ല ചു​ണ്ടെ​ലി​യെ​പ്പോ​ലും പ്ര​സ​വി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മാ​സ്റ്റ​ർ​പ്ലാ​നും ബ്ല‍ൂ ​പ്രി​ന്റു​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട മേ​യ​ർ​ക്കു​പോ​ലും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. സ്വ​ന്തം നേ​താ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലും ആ​ട്ടി​യ​ക​റ്റു​ന്ന സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് മാ​റി. മേ​യ​റാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യു​ടെ സ്ഥി​തി അ​തി​ലും ക​ഷ്ട​മാ​യി. ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ മു​ഖ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലെ​ല്ലാം തെ​ളി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsSabarimala NewsKerala NewsSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold missing
    Similar News
    Next Story
    X