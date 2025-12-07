Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:43 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം എത്ര; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം ഈയാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം എത്ര; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം ഈയാഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായകമാകുന്ന, സന്നിധാനത്തെ ഉരുപ്പടികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം ഈയാഴ്ച വരും. സ്വർണനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയും ഇതിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ (എസ്.ഐ.ടി) പ്രതീക്ഷ.

    അതേസമയം, കേസിൽ തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങണമെന്ന ഹൈകോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. തന്ത്രിമാരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിലെ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറി എസ്. ജയശ്രീ, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ എസ്. ശ്രീകുമാർ എന്നിവരെയും വൈകാതെ ചോദ്യം ചെയ്യും.

    കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാറിനെ തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. എ. പത്മകുമാറിലും എൻ. വാസുവിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്.-

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsScientific examinationKerala NewsLatest NewsSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - sabarimala gold roberry Scientific test results to be released this week
    Similar News
    Next Story
    X