Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 11:02 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ കൊള്ള: തന്ത്രിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ​ കോടികളുടെ നിക്ഷേപം

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ കൊള്ള: തന്ത്രിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ​ കോടികളുടെ നിക്ഷേപം
    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ലു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ജാ​മ്യം ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ഡോ. ​സി.​എ​സ്. മോ​ഹി​തി​ന്​ മു​ന്നി​ലാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്​ അ​റി​യാ​ത്ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ത​ന്ത്രി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ണ്ട്​ കോ​ടി അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം ​രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 62 ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മു​ണ്ട്. വേ​റെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാം. ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യെ എ​തി​ർ​ത്ത്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    താ​ൻ പൊ​തു​സേ​വ​ക​ൻ അ​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​വും, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 7.25 രൂ​പ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ കൈ​പ​റ്റി​യ ത​ന്ത്രി അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​യ പൊ​തു​സേ​വ​ക​നാ​ണ്. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യി 2004 മു​ത​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ത​ന്ത്രി​ക്ക്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ 18ന്​ ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യും.

    തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്​​മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ കാ​ലാ​വ​ധി കോ​ട​തി 24 വ​രെ നീ​ട്ടി. 90 ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​ത്തി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ. വാ​സു​വി​ന്‍റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും. മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു​വി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ലും വാ​ദം ന​ട​ക്കും.

