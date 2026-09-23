ശബരിമല മിൽമ നെയ് ക്രമക്കേട്; അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 45 ദിവസംകൂടി അനുവദിച്ച് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: ശബരിമലയിൽ അരവണ നിർമാണത്തിനായി മിൽമയിൽനിന്ന് നെയ് വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈകോടതി 45 ദിവസംകൂടി അനുവദിച്ചു. ഒട്ടേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആരോപണവിധേയരായ വ്യക്തികളുടെ ഫോൺവിളി രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിജിലൻസ് എസ്.പി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സമയം നീട്ടി നൽകിയത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശദമായ ഓഡിറ്റിങ് നടത്താൻ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.
മിൽമയിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ നെയ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം വിജിലൻസ് അറിയിച്ചതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിൽമയിൽനിന്ന് കൂടിയ വിലക്ക് നെയ് വാങ്ങിയതിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളെ തുടർന്ന് സ്പെഷൽ കമീഷണർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് സ്വമേധയ സ്വീകരിച്ച ഹരജിയാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഈ ഇടപാടിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് 2.28 കോടി നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്നാണ് വിശദ അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
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