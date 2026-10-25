ശബരിമല നെയ്യ് തട്ടിപ്പിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്ക്; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ

ശബരിമല നെയ്യ് തട്ടിപ്പിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്ക്; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല നിർമാല്യ നെയ്യിലും അരവണ പ്രസാദ നിർമാണത്തിനായുള്ള നെയ്യ് വിതരണത്തിലും നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. കേസിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാരൻ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'ഭഗവാന്റെ വസ്തുവകകൾ അപഹരിക്കുന്നതിൽ ചില ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ട്. നിലവിൽ കേസിൽ ഒരാളാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ലെന്നതിനാൽ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരും -മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷയത്തെ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പൂർണ സഹകരണം അന്വേഷണത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമലയിലേക്ക് മിൽമ നൽകിയ 11,000 ലിറ്റർ നെയ്യ് മറിച്ചുവെറ്റ് പകരം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം എത്തിച്ച കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാരൻ എസ്.എസ്. ബിനുവിനെ വിജിലൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തട്ടിപ്പിലൂടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് 2.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ. 2025-ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്തേക്ക് നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാറാണ് ബിനുവിനുണ്ടായിരുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് സംഭരണത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് വിജിലൻസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. കേസിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്.
അരവണപ്പായസം നിർമിക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട മിൽമ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് നെയ്യ് വാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഇത് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഗതാഗത കരാർ ബിനുവിന് നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട മിൽമ നെയ്യ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് ഏജൻസികൾക്ക് മറിച്ചുവെക്കുകയും, പകരം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് ശബരിമലയിൽ നൽകുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിജിലൻസ് കേസ്.