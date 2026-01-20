Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    20 Jan 2026 10:10 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 10:10 PM IST

    ശബരിമലയിലെ കോൺക്രീറ്റ് കൊടിമരം ചിതലരിച്ചതെങ്ങനെ?; കൊടിമരം പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലും കേസിന് സാധ്യത

    ശബരിമലയിലെ കോൺക്രീറ്റ് കൊടിമരം ചിതലരിച്ചതെങ്ങനെ?; കൊടിമരം പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലും കേസിന് സാധ്യത
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രു കേ​സി​നു ​കൂ​ടി സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​യു​ന്നു. കൊ​ടി​മ​രം, ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ന​ട​ന്നോ എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​കും പു​തി​യ കേ​സ്.

    കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കൊ​ടി​മ​രം ചി​ത​ല​രി​ച്ച​തെ​ങ്ങ​നെ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കൊ​ടി​മ​രം പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നാ​യി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കേ​സ് എ​ടു​ക്കും. ഒ​പ്പം, ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്നോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച, ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കേ​സ് കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വ​മ്പ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി ശാ​സ്ത്രീ​യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ ദി​ശ മാ​റു​ന്ന​ത്.

    2014ലാ​ണ് കൊ​ടി​മ​രം പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, 2014 മു​ത​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. കൊ​ടി​മ​രം പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് സം​ശ​യം. ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കൊ​ടി​മ​രം ചി​ത​ല​രി​ച്ച് ന​ശി​ച്ചു​ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക്ക് മു​മ്പ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് തൂ​ണി​നു​ പു​റ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പു​പ​റ ഇ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ടി​മ​രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Sabarimala flagpole re-installation also likely to lead to lawsuit
