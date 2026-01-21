Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:34 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുഖ്യപ്രതികളുടെ 1.3 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചു

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുഖ്യപ്രതികളുടെ 1.3 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചു
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ 1.3 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ്​ ഡ‍യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി). കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മൂ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റെ​യ്ഡി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​റി​യു​ന്നു.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്ന് 100 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. 2019 നും 2024 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ, ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ, ക​ത്തി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ൾ, പ​ണ​മ​ട​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​റ​ന്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക വി​ഗ്ര​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ, ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്റെ വാ​തി​ൽ ഫ്രെ​യിം പാ​ന​ലു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ‘ചെ​മ്പ് ത​കി​ട്​’ എ​ന്ന്​ തെ​റ്റാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്, റോ​ഡാം ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​വി​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ രാ​സ​പ്ര​ക്രി​യ വ​ഴി സ്വ​ർ​ണം വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഇ.​ഡി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​വ പ്ര​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും ഇ.​ഡി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൊ​ച്ചി സോ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 21 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നഷ്​ടപ്പെട്ട സ്വർണം വീണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടും -ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​പ​ത്​​മ​കു​മാ​ർ, സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ദേ​വ​ന്റെ സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ ത​ന്നെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​ത് അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സ്വ​ർ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ങ്ങി​നെ​യെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന്​ പു​റ​മെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ​പാ​ളി​യി​​ലെ​യും സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യെ​ന്നാ​ണ് പ​ത്​​മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ കേ​സ്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ത്​​മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദം. യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ വാ​തി​ലി​ന് വി​ട​വു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​ണി​ത് ന​ൽ​കി​യ​തി​ലൂ​ടെ 1.40 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ത​ന്നെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി ജ​യി​ല​ല​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍റെ പ​രാ​തി. വാ​തി​ൽ പാ​ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​രു​ക്കി​നീ​ക്കി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യാ​യി 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​ദ്യം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ പു​റ​മെ കേ​സ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന്​ ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ വാ​ദി​ച്ചു.

    മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലും, സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 4147 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ഗോ​വ​ർ​ധ​നി​ൽ നി​ന്ന് 474.960 ഗ്രാം ​ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്ത​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടു ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1564.190 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി 4302.660 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും പൂ​ശി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

