ശബരിമല: കോണ്ഗ്രസ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ മേഖല ജാഥകള് ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയുടെ ആചാരവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം സ്വത്തുവകകള് മോഷ്ടിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ മേഖലാ ജാഥകൾ ഒക്ടോബര് 14ന് തുടങ്ങുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി വര്ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എം.എല്.എ.
പാലക്കാട്, കാസര്കോട്, തിരുവനന്തപുരം ജാഥകള് 14നും മുവാറ്റുപുഴയിലേത് 15നും ആരംഭിക്കും. 17ന് നാലു ജാഥകളും ചെങ്ങന്നൂരില് സംഗമിച്ച ശേഷം 18ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും.
പാലക്കാട് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗം കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് എം.പി നയിക്കുന്ന ജാഥ രാവിലെ 10ന് തൃത്താലയില് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം.എല്.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
കാസര്കോട് നിന്ന് കെ.പി.സി.സി മുന്പ്രസിഡന്റ് കെ. മുരളീധരന് നയിക്കുന്ന ജാഥ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന് രാവിലെ 10ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യു.ഡി.എഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് എം.പി നയിക്കുന്ന ജാഥ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗാന്ധിപാര്ക്കില് വൈകിട്ട് നാലിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മൂവാറ്റുപുഴയില് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ബെന്നി ബഹനാന് എം.പി നയിക്കുന്ന ജാഥ ഒക്ടോബര് 15ന് രാവിലെ 10ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുന്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
