    Kerala
    Posted On
    date_range 18 May 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 10:21 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​കം: പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​​കോ​ട​തി

    ശ​ബ​രി​മ​ല അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​കം: പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​​കോ​ട​തി
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​കം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൂ​ജ​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ലും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് വ​കു​പ്പി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പൂ​ജ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും ദേ​വ​സ്വം ​ബെ​ഞ്ച്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യം അ​ടു​ത്താ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി മാ​റ്റി. ആ​റു മാ​സ പൂ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ മാ​ത്രം 5.15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ്വ​മേ​ധ​യാ ഹ​ര​ജി​യാ​യി കോ​ട​തി വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​നു​ള്ള മ​റ്റെ​ല്ലാം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​വ​സ്വം സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ പാ​ലും ക​രി​ക്കും പ​നി​നീ​രും മാ​ത്രം എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ​വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​വ​കൂ​ടി ദേ​വ​സ്വം സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന് എ​ന്തി​നാ​ണ് ഒ​രു കു​പ്പി നി​റ​യെ പാ​ലും പ​നി​നീ​രു​മെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. 2021ലെ ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    നി​ത്യ​പൂ​ജ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​നി​ൽ സ്വാ​മി​യെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ മു​റി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന മു​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​വ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പൂ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​നി​ൽ സ്വാ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള തു​ക അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ഴു​തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    മാ​സ​പൂ​ജ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് 18 ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ബി​ല്ലോ വൗ​ച്ച​റോ ന​ൽ​കാ​തെ സു​നി​ൽ സ്വാ​മി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​ക്കെ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ഒ​രാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​​യ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​നി​ൽ സ്വാ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നോ​ടും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS: Sabarimala Ashtabhishekam, audit report, high court, Kerala News
    News Summary - Sabarimala Ashtabhishekam: High Court orders audit of 10 years' accounts and report
