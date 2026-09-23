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    ശബരിമലയിലെ അരവണ പ്രതിസന്ധി ആശങ്കയിൽ സർക്കാർ, മറികടക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്

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    ശബരിമലയിലെ അരവണ പ്രതിസന്ധി ആശങ്കയിൽ സർക്കാർ, മറികടക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​യി​ലെ അ​ര​വ​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക ഒ​ഴി​യാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​റും വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി​യും. പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​വു​മാ​യി തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡും. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലും അ​പ്പം, അ​ര​വ​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലും തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ​ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​ത്ര തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പി​രി​ച്ചു​വി​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പു​തി​യ ടീ​മി​നെ വ​ച്ച്​ ഉ​ൽ​സ​വം ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും താ​നും അ​യ്യ​പ്പ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ രാ​ജി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നി​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട്​ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക്ക്​ ന​ട​തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ എ​ത്തും. അ​വി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ന്നി​മാ​സ പൂ​ജ​ക്ക്​ ന​ട​തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ത്തി​യ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്ക്​ അ​ര​വ​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​ത്ത​ത്​ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ അ​ര​വ​ണ​ക്ഷാ​മം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​ര​വ​ണ നി​ർ​മാ​ണ പ്ലാ​ന്‍റ്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഊ​ർ​ജി​ത​ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ര​വ​ണ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന 12 വാ​ർ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ മു​മ്പ്​ നി​ർ​മാ​ണം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. നി​ല​വി​ൽ ആ​കെ 26 വാ​ർ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് പ്ലാ​ന്‍റി​ലു​ള്ള​ത്.

    വ​രു​ന്ന തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക്ക്​ ന​ട​തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ര​വ​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​ങ്ക നീ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ അ​ര​വ​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക. അ​ര​വ​ണ വി​ഷ​യം ഇ​ങ്ങ​നെ നീ​ണ്ടാ​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ പൊ​ലീ​സും ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്​​ത​ർ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​സാ​ദം ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ട്. പ്ലാ​ന്‍റ്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ മെ​ല്ലെ​പോ​ക്ക് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. അ​ര​വ​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യാ​ലെ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കൂ. 70 ല​ക്ഷം അ​ര​വ​ണ സീ​സ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗ തീ​രു​മാ​നം.

    ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ മാറ്റാന്‍ ഒരു നീക്കവുമില്ല -മുഖ്യമന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​നെ മാ​റ്റാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു നീ​ക്ക​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​രു ബോ​ര്‍ഡ് അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചു​മ​ത​ല അ​വ​ര്‍ക്കാ​ണ്. പ്ര​സാ​ദ വി​ത​ര​ണം, അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ടെ​ണ്ട​ര്‍ വി​ളി​ക്കു​ക, സ​ന്നി​ധാ​ന​വും പ​മ്പ​യു​മൊ​ക്കെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക, പൊ​ലീ​സി​നും ഫ​യ​ര്‍ഫോ​ഴ്‌​സി​നും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ക, ദേ​വ​സ്വം മ​രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു​പാ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​നു​ണ്ട്. അ​വ ഓ​രോ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി എ​ടു​ത്ത് ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വേ​ണ്ട​ത​ല്ലാം കൃ​ത്യ​മാ​യി ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡും സ​ര്‍ക്കാ​റും ത​മ്മി​ല്‍ ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ത​ന്നെ യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്തു​തീ​ര്‍ക്ക​ണം എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ചെ​യ്യേ​ണ്ട ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ചെ​റി​യൊ​രു കാ​ല​താ​മ​സം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ണ്‍ വ​രാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ദേ​വ​സ്വ​വും സ​ര്‍ക്കാ​റും ത​മ്മി​ല്‍ ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​നൊ​ന്നും പോ​കി​ല്ല. ചി​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ണ്ട്. അ​വ​രൊ​ക്കെ​കൂ​ടി ചി​ല ക​ളി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Sabarimala Aravana Crisis: Govt Expresses Dissatisfaction, CM to Visit Sannidhanam
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