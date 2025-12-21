Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Dec 2025 8:57 PM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 8:57 PM IST

    ​ശബരിമല വിമാനത്താവളം: വീ​ണ്ടും സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെന്ന് ഹൈകോട​തി

    ​ശബരിമല വിമാനത്താവളം: വീ​ണ്ടും സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെന്ന് ഹൈകോട​തി
    കൊച്ചി: നിർദിഷ്ട ശബരിമല വിമാനത്താവള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വ് ഭൂ​മി എ​ത്ര​യെ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ന്‍ വീ​ണ്ടും സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈകോട​തി. പ​ഠ​ന​സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഹൈകോട​തി നിർദേശിച്ചു.

    2570 ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതും കോടതി വിമർശിച്ചു. 2013ലെ ​ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് 2300 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യു​ള്ള​ത്. കൊ​ച്ചി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 1300, 700, 373 ഏ​ക്ക​ര്‍ വീ​ത​മാ​ണ്​ ഭൂ​മി​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 1200 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നാ​യി 2263 ഏ​ക്ക​ര്‍ വ​രു​ന്ന ചെ​റു​വ​ള്ളി എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന 307 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​പ്രി​ല്‍ 25നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    Kerala High Court SABARIMALA AIRPORT
    News Summary - Sabarimala Airport: High Court orders another social impact study
