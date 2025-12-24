Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:44 PM IST

    കൊടുമണിന്​ നറുക്ക്​ വീഴുമോ? ; പ്രതീക്ഷയിൽ ശബരിമല വിമാനത്താവള ആക്​ഷൻ കമ്മിറ്റി

    കൊ​ടു​മ​ൺ: നി​ർ​ദി​ഷ്ട ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നാ​യി​ ചെ​റു​വ​ള്ളി എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഏ​​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​യ​തോ​ടെ കൊ​ടു​മ​ൺ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വീ​ണ്ടും ശ​ക്​​ത​മാ​വു​ന്നു. ചെ​റു​വ​ള്ളി എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ആ​ക്​​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്​ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്​ കൊ​ടു​മ​ൺ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഭൂ​മി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം. 2015 മു​ത​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ശ​ബ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​വു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്നു​മു​ത​ൽ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​യി പ​ദ്ധ​തി നീ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്‌​ഥ​ലം കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി ചെ​റു​വ​ള്ളി​യി​ലെ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട​ന്ന്​ ആ​ക്​​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കൊ​ടു​മ​ൺ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഭൂ​മി എ​ല്ലാം കൊ​ണ്ടും ശ​ബ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ ​സ്‌​ഥ​ലം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    പ​രി​സ്ഥി​തി ഭീ​ഷ​ണി​യി​ല്ലാ​ത്ത, പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​രി​കി​ലാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഭൂ​മി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. സ്‌​ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണ​ന്നി​രി​ക്കെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ഇ​വി​ടെ വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തു മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് പേ​ര​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് ഭാ​നു ദേ​വ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം അ​ജി​കു​മാ​ർ ര​ണ്ടാം​കു​റ്റി, സു​രേ​ഷ് കു​ഴു​വേ​ലി, എ. ​വി​ജ​യ​ൻ​നാ​യ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ​ൺ കു​ള​ത്തും​ക​രോ​ട്ട്, വി​നോ​ദ് വാ​സു​ക്കു​റു​പ്പ്, ടി. ​തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ, ആ​ർ. പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സ​ച്ചു രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി.​കെ. സ്റ്റാ​ൻ ലി, ​രാ​ജ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

