Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസൂചി കുത്താനിടമില്ല:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:47 PM IST

    സൂചി കുത്താനിടമില്ല: ട്രെയിനുകളിൽ നരകയാത്ര, കണ്ണടച്ച്​ റെയിൽവേ

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ധാ​ര​ണ നി​ര​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ്​ ഉ​ത്സ​വ സ്​​പെ​ഷ​ലു​ക​ളി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    സൂചി കുത്താനിടമില്ല: ട്രെയിനുകളിൽ നരകയാത്ര, കണ്ണടച്ച്​ റെയിൽവേ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ മ​തി​യാ​യ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​മ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ ന​ര​ക​യാ​ത്ര. പ്ര​തി​ദി​ന ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മേ സ്​​പെ​ഷൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നി​ന്നു തി​രി​യാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ്​ ഏ​കാ​ശ്ര​യം.

    യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ മ​തി​യാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത റെ​യി​ൽ​വേ​ക്കാ​ക​​ട്ടെ ത​ത്​​കാ​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ണ്ണു​മു​ഴു​വ​ൻ. രാ​ത്രി​വ​ണ്ടി​ക​ളി​ലും പ​ക​ൽ സ​ർ​വിസു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ ​ഓ​ടു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ടെ നാ​ലി​ര​ട്ടി​യി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​രെ ഒ​രു കോ​ച്ചി​ൽ നി​റ​ച്ചാ​ണ്​ മി​ക്ക ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ​യും യാ​ത്ര. ട്രെ​യി​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റാ​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സ്​​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ.

    ചെ​ന്നൈ -കൊ​ല്ലം, മം​ഗ​ളൂ​രു-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത്, മം​ഗ​ളൂ​രു-​കൊ​ല്ലം റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ ഇ​ക്കു​റി സ്​​പെ​ഷ​ൽ​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ടി​ക്ക​റ്റ്​ തീ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ദി​ന ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലാ​ക​ട്ടെ അ​ടു​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധ​മാ​ണ്​ വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ നീ​ളം. ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ നി​ര​ക്കി​നെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ്​ ഉ​ത്സ​വ സ്​​പെ​ഷ​ലു​ക​ളി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ അ​തു​പോ​ലും കി​ട്ടാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. അ​തേ സ​മ​യം, ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ്​ തീ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ തി​ര​ക്കി​ൽ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച്​ ത​ത്​​കാ​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    ത​ത്​​കാ​ലി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ന്നെ 50 ശ​ത​മാ​നം സാ​ധാ​ര​ണ ത​ത്​​കാ​ലും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 50 ശ​ത​മാ​നം പ്രീ​മി​യം ത​ത്​​കാ​ലു​മാ​ണ്. പ്രീ​മി​യം ത​ത്​​കാ​ലി​ൽ ഓ​രോ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കും. മു​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​രോ ക്ലാ​സി​ലെ​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​പ​യോ​ഗ രീ​തി​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ത​ത്കാ​ൽ ക്വാ​ട്ട അ​താ​ത്​ സോ​ണു​ക​ളാ​ണ്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railwayIndia Railwaygeneral compartmentOnam Rush
    News Summary - Rush in railway general compartments
    Similar News
    Next Story
    X