Madhyamam
    Kerala
    14 Dec 2025 10:27 PM IST
    മുന്നണിമാറുമോ?; അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് എം, വാതിലടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ

    മുന്നണിമാറുമോ?; അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് എം, വാതിലടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ
    കേരള കോൺഗ്രസ്‌ എം ചെയർമാൻ ജോസ്‌ കെ മാണി

    കോ​ട്ട​യം: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​തി​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും ശ​ക്​​തി​തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 246 സീ​റ്റി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്​. മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും തോ​ൽ​വി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​റ്റ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ​വ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​ചി​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഈ ​പ​രാ​ജ​യം അ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ നി​ര​ന്ത​രം ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത്​ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ​മ​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം ​അ​ണി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    മു​മ്പ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​നെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ലം വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും മാ​ണി​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്​ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​ച്ച​നേ​ട്ടം മൂ​ന്നാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​കും എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്​ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി.

    പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ന​ണി​യു​ടെ​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ട്​ ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    വാ​തി​ല​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല -തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ

    കോ​ട്ട​യം: കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ വാ​തി​ല​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി അ​ച്ച​ട​ക്ക​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​യി​ട്ട് കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് (എം) ​ന​ഷ്ട​മ​ല്ലേ ഉ​ണ്ടാ​യു​ള്ളൂ. പാ​ലാ​യി​ൽ​പോ​ലും ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ലേ. അ​വ​ർ ജ​ന​വി​ധി മാ​നി​ക്ക​ണം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രാ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ജ​വ​മെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

