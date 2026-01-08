Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടുക്കി പാർക്കിന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:11 AM IST

    ഇടുക്കി പാർക്കിന്​ സമീപം കടുവ ഇറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം; പരിശോധന തുടങ്ങി വനം വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    Tiger
    cancel
    Listen to this Article

    ചെറുതോണി: ഇടുക്കി പാർക്കിന്​ സമീപം കടുവയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹം. കടുവയെ കണ്ടതായി ലോറി ഡ്രൈവർ അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ച് വനം വകുപ്പ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തി. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ച രണ്ടിന്​ മലപ്പുറത്തു നിന്ന്​ ലോഡുമായി കുമളിക്ക്​ പോയ പിക്​അപ്​ ലോറി ഡ്രൈവർ റിൻഷാദ് ആണ് കടുവയെ കണ്ടത്.

    ഇടുക്കി പാർക്കിനോട്​ ചേർന്ന് വലതുവശത്തെ കാട്ടിലേക്ക്​ പോകുന്നതാണ് കണ്ടതെന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. ഒരുനിമിഷം പരിഭ്രാന്തനായ ഡ്രൈവർ പാർക്കിലെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ അറിയിച്ചു. ഇയാൾ ഇടുക്കി പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന്​ രാത്രി തന്നെ ഇടുക്കി ഫോറസ്റ്റ് സ്‌റ്റേഷനിലെ​ വനം വകുപ്പ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല.

    രാവിലെ വീണ്ടും കൂടുതൽ വനപാലകരെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ പുലിയെ തിരയുന്നതിനായി എരുമേലിയിൽ നിന്ന്​ കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. എട്ടു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡ്രോൺ.

    നഗരംപാറ റേഞ്ച്​ ഓഫിസർ ടി. രഘുലാൽ, ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച്​ ഓഫിസർ കെ.പി. ശ്രീജിത്ത്, സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ്​ ഓഫിസർ കെ.ആർ. സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി.എഫ്.ഒമാരായ ആൽബർട്ട് കെ. സണ്ണി, അനിത്ത് സി., ആൽബിൻ, വാച്ചർമാരായ മനു, ലാലു തുടങ്ങിയവരുടെ സംഘമാണ് രണ്ട്​ ഭാഗമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ആർ.ആർ ടീമിനെ എത്തിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigerIdukki NewsLatest News
    News Summary - Rumor has it that a tiger has landed near Idukki Park
    Similar News
    Next Story
    X