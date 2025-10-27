Begin typing your search above and press return to search.
    മേയർക്ക്‌ ലണ്ടനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഔദ്യോഗിക പുരസ്കാരമല്ലെന്ന്‌ വിവരാവകാശ രേഖ

    മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്രൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ല​ണ്ട​നി​ൽ വെ​ച്ച്‌ ല​ഭി​ച്ച പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന്‌ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ. മേ​യ​ർ​ക്ക്‌ ല​ഭി​ച്ച പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഒ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സി​ന്റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ഓ​ഫ് എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം യു.​കെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് മേ​യ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഫേ​സ്‌​ബു​ക്കി​ൽ ചി​ത്രം സ​ഹി​തം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന് ല​ണ്ട​നി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച​ത് ല​ണ്ട​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പു​ര​സ്കാ​രം അ​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​യാ​ണ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ പാ​യ്ചി​റ ന​വാ​സി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് മ​ല​യാ​ളി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ട് സം​ഘ​ട​ന പ​ണം​വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​നം അ​ന്നേ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. യു.​കെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് കോ​മ​ൺ​സി​ലെ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും വാ​ട​ക​ക്ക്​ കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള ഹാ​ളി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ്‌ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തെ ചൊ​ല്ലി വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും. അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ങ്ങാ​ൻ ല​ണ്ട​നി​ൽ പോ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ര്യ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്‌​സ് എ​ന്ന് അ​ന്നേ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്തോ​ഷ് ശു​ക്ല എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഈ ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ സം​ഘ​ട​ന യു.​കെ.​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

