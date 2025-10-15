Begin typing your search above and press return to search.
    പൊലീസ് പാഠം പഠിച്ചില്ല; സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു

    കു​ന്നം​കു​ളം, പീ​ച്ചി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് ചേ​ർ​പ്പ് പൊ​ലീ​സും അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ച്ച​ത്
    പൊലീസ് പാഠം പഠിച്ചില്ല; സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു
    തൃ​ശൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ലം​ഘി​ച്ച് വീ​ണ്ടും പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി. ചേ​ർ​പ്പ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ര​സി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വാ​യ സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മു​ൻ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ന്യാ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി. നേ​ര​ത്തേ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​​ലെ​ത​ന്നെ കു​ന്നം​കു​ളം, പീ​ച്ചി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ സ​മാ​ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2025 ജൂ​ൺ 14ന് ​ചേ​ർ​പ്പ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ടി​ച്ചു​ത​ള്ളു​ക​യും ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി​വെ​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് നേ​ര​ത്തേ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ക​ള്ള​ക്കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​താ​യും ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​താ​ണ് നി​ര​സി​ച്ച​ത്.

    ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ചേ​ർ​പ്പ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വ്യാ​ജ രേ​ഖ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യും അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. ത​ന്നെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ഒ​പ്പി​ട്ട​താ​യി കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നും ഒ​പ്പ് ത​ന്റേ​ത​ല്ലെ​ന്നും വ്യാ​ജ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​സ്ഹ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് ചേ​ർ​പ്പ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത് 2025 ജൂ​ൺ 14നാ​ണ്. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ഇ​ത് 2025 ജൂ​ലൈ 14 ആ​യി മാ​റി. പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നീ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​സ്ഹ​ർ മ​ജീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പീ​ച്ചി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മ​ർ​ദ​നം: പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്

    തൃ​ശൂ​ർ: പീ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​എം. ര​തീ​ഷ് മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ​പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ​ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​നെ ഡി.​ജി.​പി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ലാ​ലീ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ കെ.​പി. ഔ​സേ​പ്പ് സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    ഡി​​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​എം. മ​നോ​ജി​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ശ​ദ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പു​തി​യ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. 2023 മേ​യ് 24നാ​ണ് ഔ​സേ​പ്പി​ന്റെ മ​ക​നെ​യും ലാ​ലീ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും പി.​എം. ര​തീ​ഷ് മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ര​തീ​ഷി​നെ പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​​ശ്യം.

