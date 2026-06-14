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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 12:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 12:00 AM IST

    ആർ.എസ്.എസ് പരിപാടിയിൽ സർവകലാശാലാ വി.സിമാർ പങ്കെടുത്തത് വിവാദത്തിൽ

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    കേരള, എം.ജി, മലയാളം സർവകലാശാലായിലെ വി.സിമാരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്
    ആർ.എസ്.എസ് പരിപാടിയിൽ സർവകലാശാലാ വി.സിമാർ പങ്കെടുത്തത് വിവാദത്തിൽ
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    തിരുവനന്തപുരം: ആർ.എസ്.എസ് പരിപാടിയിൽ സർവകലാശാല വി.സിമാർ പങ്കെടുത്തത് വിവാദമാക്കുന്നു. ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർമാർ പങ്കെടുത്തത്. 'സംഘ്പരിവാറിന്റെ നൂറു വർഷങ്ങൾ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഉദയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു പരിപാടി.

    കേരള സർവകലാശാലാ വി.സി മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, എം.ജി സർവകലാശാലാ വി.സി ഡി. മാവൂത്ത്, മലയാളം സർവകലാശാലാ വി.സി സി.ആർ. പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. കനത്ത സുരക്ഷയോടെയും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയും നടത്തിയ ആർ.എസ്.എസ് പരിപാടിയിലാണ് വി.സിമാർ പങ്കെടുത്തത്.

    സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തലവന്മാർ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിനെതിരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. വി.സിമാർ സർവകലാശാലകളിൽ കാവിവൽക്കരണ അജണ്ടയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് മുമ്പ് സി.പി.എമ്മും വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എസ്.എഫ്.ഐയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണം ശക്തമാക്കുന്നതാണ് കേരള, എം.ജി, മലയാളം സർവകലാശാലാ വി.സിമാർ ആർ.എസ്.എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

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    TAGS:Kerala Universitymg universitymalayalam universityRSSprogram
    News Summary - University VCs' participation in RSS event sparks controversy
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