Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആർ.എസ്​.എസ്​ മുന്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:23 PM IST

    ആർ.എസ്​.എസ്​ മുന്‍ പ്രാന്ത സംഘചാലക് പി.ഇ.ബി. മേനോന്‍ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    obituary
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ മു​ന്‍ കേ​ര​ള പ്രാ​ന്ത സം​ഘ​ചാ​ല​ക് പി.​ഇ.​ബി. മേ​നോ​ൻ (86) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഭാ​ര്യ: വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി. മ​ക്ക​ൾ: വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ്, വി​ഷ്ണു​പ്രി​യ. മ​രു​മ​ക്ക​ള്‍: അ​നു​പ​മ, രാ​ജേ​ഷ്. പ്ര​മു​ഖ ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ബാ​ല​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​മ്പ​നി മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന പി.​ഇ.​ബി. മേ​നോ​ന്‍ ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​​ണ്ടോ​ളം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ്രാ​ന്ത സം​ഘ​ചാ​ല​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സേ​വാ​ഭാ​ര​തി ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വി​ശ്വ​സേ​വാ​ഭാ​ര​തി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ളും വ​ഹി​ച്ചു. ന​ട​ന്‍ മോ​ഹ​ന്‍ലാ​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ശ്വ​ശാ​ന്തി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നു​വ​രെ ആ​ലു​വ ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ.

    സം​സ്കാ​രം വൈ​കീ​ട്ട്​​​ മൂ​ന്നി​ന്​ ആ​ലു​വ യു.​സി കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ടി.​എ​ൻ.​എ​സ് ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RSS leaderObituary
    News Summary - RSS leader PEB menon passes away
    Similar News
    Next Story
    X