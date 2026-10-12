Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപൊതി, തുറന്നപ്പോൾ 20 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ!; എറണാകുളത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട

    text_fields
    bookmark_border
    നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപൊതി, തുറന്നപ്പോൾ 20 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ!; എറണാകുളത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട
    cancel
    camera_alt

    എറണാകുളം സൗത്ത്​ റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ പിടികൂടിയ​ ആർ.പി.എഫ്, റെയിൽവെ ​പൊലീസ് സംഘം. ഉൾച്ചിത്രത്തിൽ പിടികൂടിയ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ

    കൊച്ചി: എറണാകുളം സൗത്ത്​ റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്ന്​ 20ലക്ഷം രൂപയിലധികം വിലവരുന്ന ഒരു കിലോ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ പിടികൂടി. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ നാലിൽ റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന (ആർ.പി.എഫ്​) തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ്​ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ കണ്ടെത്തിയത്​.

    ഹാഷിഷ്​ ഓയിലിന്‍റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇത്​ റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ ഉപക്ഷേിച്ചവരെക്കുറിച്ചും വിശദ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ട്രെയിനുകളിൽ പരീശോധന കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പകലും രാത്രിയിലും റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷൻ പരിസരമടക്കം ആർ.പി.എഫ്​ സംഘത്തിന്‍റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്​.

    ആർ.പി.എഫ് ഡിവിഷനൽ സീനിയർ സുരക്ഷാ കമീഷണർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫിന്‍റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അസി. കമീഷണർ രതീഷ് ബാബു, ഇൻസ്​പെക്ടർ ബിനോയി ആന്‍റണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്തിൽ ആർ.പി.എഫ്​ എറണാകുളം സൗത്ത് സി.പി.ഡി.എസ്​ സംഘവും റെയിൽവേ പോലീസ് എറണാകുളം ഡിവൈ.എസ്​.പി ജോർജ് ജോസഫ്, സബ്​ ഇൻസ്​പെക്ടർ സുനിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ചേർന്നാണ്​ ഹാഷിഷ്​ ഓയിൽ പിടികൂടിയത്​.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Rs 20 lakh worth hashish oil seized from Ernakulam South station
    Next Story
    X