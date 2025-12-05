സ്ത്രീകള്ക്ക് 1000 രൂപ പെന്ഷന്; തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമെന്ന് സർക്കാർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകള്ക്ക് മാസം 1000 രൂപ പെന്ഷന് നല്കുന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതി തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് നടപ്പാക്കുകയെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടേതെന്ന പേരില് പലയിടത്തും വിതരണം ചെയ്തത് വ്യാജ അപേക്ഷകളെന്നാണ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ആരോപിച്ച് കമീഷന് പരാതികൾ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സര്ക്കാറിന്റെ വിശദീകരണം.
നിലവിൽ സഹായം കിട്ടാത്ത 35നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ നല്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ അല്ലാത്ത ട്രാൻസ് വുമൺ അടക്കമുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും സാമ്പത്തിക സഹായം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും.
