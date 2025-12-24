Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവർക്കലയിൽ വന്ദേഭാരത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:11 AM IST

    വർക്കലയിൽ വന്ദേഭാരത് ഓട്ടോയിലിടിച്ച സംഭവം; ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ആർ.പി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    വർക്കലയിൽ വന്ദേഭാരത് ഓട്ടോയിലിടിച്ച സംഭവം; ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ആർ.പി.എഫ്
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേഭാരത് ഓട്ടോയിലിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ആർ.പി.എഫ് കേസെടുത്തു. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി സുധി കസ്റ്റഡിയിലാണ്. മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നു ഇയാൾ. ഇന്നലെ രാത്രി 10.10ന് വർക്കല അകത്തുമുറിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കാസർകോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന വന്ദേഭാരതാണ് ഓട്ടോയിലിടിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്.

    നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മണ്ണിട്ടുയർത്തിയ സ്ഥലത്തുകൂടിയാണ് ഓട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. തലനാരിഴക്കാണ് ഡ്രൈവർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.പാളത്തിൽ ഓട്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിന്‍റെ വേഗത കുറച്ചത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. ഓട്ടോയിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RPFvarkalaAccident NewsVande Bharat
    News Summary - RPF charged case against auto driver on vande barat accident
    Similar News
    Next Story
    X