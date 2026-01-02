Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോഴിക്കോട് ദേശീയപാത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:56 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:56 PM IST

    കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി തകര്‍ന്നുവീണു

    text_fields
    bookmark_border
    കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി തകര്‍ന്നുവീണു
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി തകര്‍ന്നുവീണ് അപകടം. കൊയിലാണ്ടിയില്‍ തിരുവങ്ങൂരിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ക്രെയിനിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാളി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

    ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12.45ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കോൺക്രീറ്റ് പാളി താഴെ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് വീണെങ്കിലും ആ നിമിഷങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാതിരുന്നതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

    ഒന്നരമീറ്റര്‍ നീളവും വീതിയുമുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളാണ് ഉയരത്തിൽ മതിൽ പോലെ അടുക്കിവെക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലെ മതില്‍ മുന്നോട്ട് തള്ളിവന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൊളിച്ച് വീണ്ടും പണിയുകയായിരുന്നു

    സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി. സി.പി.എം പ്രവർത്തകരെത്തി സ്ഥലത്ത് കൊടി സ്ഥാപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National HighwayNH 66
    News Summary - rope broke and the concrete layer collapsed during construction of National Highway
    Similar News
    Next Story
    X