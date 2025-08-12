Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:52 AM IST

    ട്രെയിനിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കവർച്ച: പ്രതി ക​യ​റി​യ​ത് പ​ൻ​വേ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്, ല​ക്ഷ്യം നേ​ടും​വ​രെ വീട്ടമ്മയെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു...

    പ്രതി റിമാൻഡിൽ
    ട്രെയിനിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കവർച്ച: പ്രതി ക​യ​റി​യ​ത് പ​ൻ​വേ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്, ല​ക്ഷ്യം നേ​ടും​വ​രെ വീട്ടമ്മയെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു...
    വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ള്ളി​യി​ട്ട കേ​സി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​സ്ക​ർ അ​ലി​യെ പൊ​ലീ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ള്ളി​യി​ട്ട് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ക​വ​ർ​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​സ്‌​ക​ർ അ​ലി​യെ​യാ​ണ് (37) റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​പി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ട്രെ​യി​നി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.15ന് ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ്ഥി​രം മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​സ്‌​ക​റ​ലി​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​യു​ൾ​​പ്പെ​ടെ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ മാ​ത്രം 30ഓ​ളം കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ല​ര​യോ​ടെ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ക്രാ​ന്തി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ട്രെ​യി​നി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട്ട് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി, പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി​യ അ​ന്ത്യോ​ദ​യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​തി ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ വ​ന്ന പു​ണെ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, പ്ര​തി​യു​ടെ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. പ​ൻ​വേ​ൽ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി പി​ന്നീ​ട് മം​ഗ​ലാ​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ട​യും എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. 8000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 4750 രൂ​പ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നും റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ സു​ധീ​ർ മ​നോ​ഹ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, പി. ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ പി.​ടി. ഷാ​ജി, ബി​ബി​ൻ മാ​ത്യു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ജോ​സ്, അ​ഖി​ലേ​ഷ്, ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് എ​സ്.​ഐ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​ജി​ത് അ​ശോ​ക്, ബൈ​ജു, അ​ബ്ബാ​സ്, അ​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    എ​സ് വ​ൺ ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ ത​ലോ​ർ വൈ​ക്കാ​ട​ൻ ജോ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​മ്മി​ണി​യെ​യാ​ണ് (64) ട്രെ​യി​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ട്ട് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് റോ​ഡ് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്താ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ മോ​ഷ്ടാ​വ് ത​ള്ളി​യി​ട്ട​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ച​വി​ട്ടി വീ​ഴ്ത്തി പ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ക​വ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​സ്‌​ക​ർ അ​ലി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി. മോ​ഷ​ണം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് അ​സ്ക​ർ അ​ലി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ക്രാ​ന്തി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത് പ​ൻ​വേ​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാ​തെ സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ചി​ൽ ക​യ​റി​യ പ്ര​തി ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ര​ത്ന​ഗി​രി സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച് എ​സ് വ​ൺ കോ​ച്ചി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്മി​ണി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഓ​രോ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ശേ​ഷം കൈ​യി​ലു​ള്ള ബാ​ഗി​ൽ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും പ​ണ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബാ​ഗ് മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ട്രെ​യി​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശു​ചി​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ബാ​ഗ് ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ചെ​റു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​മ്മി​ണി​യെ ​ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ള്ളി​യി​ട്ട​ത്.

    മ​ൽ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​യും ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണെ​ങ്കി​ലും മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബാ​ഗു​മാ​യി മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്ത്യോ​ദ​യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ മാ​റി യാ​ത്ര​ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​തി ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫാ​ക്കി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ബാ​ഗും വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ പ​ൻ​വേ​ൽ, താ​നെ, ക​ല്യാ​ൺ, കു​ർ​ള, ദാ​ദ​ർ, ക​ർ​ജാ​ട്, ഛത്ര​പ​തി ശി​വ​ജി റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സു​ക​ളും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ആ​യു​ധം കൈ​വ​ശം​വെ​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കേ​സു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

