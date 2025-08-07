കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്തുനിന്നവർക്കിടയിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്തുനിന്നവർക്കിടയിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചുകയറി രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊട്ടാരക്കരക്ക് സമീപം പനവേലിയിലാണ് സംഭവം. പനവേലി സ്വദേശികളായ ഷാന് ഭവനില് സോണിയ (33), ശ്രീക്കുട്ടി (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പനവേലി സ്വദേശിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ വിജയന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് വന്ന ലോറിയാണ് പനവേലിയില് ബസ് കാത്തുനിന്നവര്ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. പിന്നീട് ലോറി ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സോണിയയും ശ്രീക്കുട്ടിയും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബസ് കാത്തുനിന്നവർക്കിടയിലേക്ക് അമിത വേഗത്തില് വന്ന ലോറി ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ലോറി ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ഡ്രൈവർ പൊലീസ് പിടിയിലായെന്നാണ് വിവരം. ലോറിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകട കാരണം.
