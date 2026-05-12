    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 May 2026 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 11:38 PM IST

    കെ.കെ. രമയെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആർ.എം.പി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കെ.​കെ. ര​മ സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എം.​പി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​മാ​ണ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അ​ടി​യ​ന്ത​ര തീ​രു​മാ​നം കൈ​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് 19 പേ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ര​മ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​മ​യെ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ ആ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വ​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് കെ.​കെ. ര​മ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യ വ​ട​ക​ര 2021ൽ ​ര​മ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS: rmp, KK Rema, demand
    News Summary - RMP Demands Ministerial Berth for KK Rema
