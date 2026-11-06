ബിഹാറില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവിനെ വധിച്ച പ്രതി കൊല്ലത്ത് പിടിയില്‍

ബിഹാറില് ആര്.ജെ.ഡി നേതാവിനെ വധിച്ച പ്രതി കൊല്ലത്ത് പിടിയില്text_fields
കൊല്ലം: ബിഹാറില് ആര്.ജെ.ഡി നേതാവ് ബൈദുനാഥ് മാത്തൊ ഉള്പ്പെടെ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന കേസില് ഒളിവിലായിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കൊല്ലത്ത് പിടിയില്. സീതാമഠി ജില്ലയിലെ ഡുമ്ര കേഥരിയ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജാജ് അഹമ്മദിനെ (അതാബുല് റഹ്മാന്-30) യാണ് ആണ്ടാമുക്കത്ത് കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് എസ്.ഐ രഞ്ജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ബിഹാറില് നിന്നെത്തിയ പൊലീസും ചേര്ന്ന് പിടികൂടിയത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആണ്ടാമുക്കത്ത് ഒളിവില് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഇയാൾ. കൊല്ലത്തെ ചെരുപ്പുകടയില് ഡ്രൈവറായി ജോലിചെയ്തിരുന്ന പ്രതി ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഡ്രൈവറായും ജോലി ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാൾ കൊല്ലത്തുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്ന്ന് ബിഹാര് പൊലീസ് സംഘം കൊല്ലത്തെത്തുകയും ഈസ്റ്റ് പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരച്ചില് നടത്തുകയുമായിരുന്നു.
കൊലപാതകം, വധശ്രമം, ആയുധനിയമ ലംഘനം, കവര്ച്ച, മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാറിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാള്ക്കെതിരെ പതിനൊന്നിലേറെ കേസുകളുണ്ട്. 2026 സെപ്റ്റംബര് 12നാണ് സീതാമര്ഹിയിലെ ദുംറയില് ആര്.ജെ.ഡി നേതാവ് ബൈദ്യനാഥ് മഹതോയെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. കൊലപാതകത്തെത്തുടര്ന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ ജനരോഷവും സംഘര്ഷവുമുണ്ടായി. പൊലീസ് വാഹനങ്ങളടക്കം ജനക്കൂട്ടം തകർത്തു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി ത്രിഭുവന് കുശ്വാഹയെ പിന്നീട് ബിഹാര് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാടുവിട്ട അജാജ് പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് കൊല്ലത്തെത്തിയത്. കൊല്ലം ജില്ല ആശുപത്രിയില് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങി ബിഹാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.