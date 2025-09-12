Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:55 PM IST

    എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ റി​ൻ​സി മും​താ​സി​ന് ജാ​മ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ റി​ൻ​സി മും​താ​സി​ന് ജാ​മ്യം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: രാ​സ​ല​ഹ​രി എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ റി​ൻ​സി മും​താ​സി​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്താ​യ യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്തി​നൊ​പ്പം കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് 22.55 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് റി​ൻ​സി​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി രാ​സ​ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്​ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റ​മീ​ൻ ആ​ണെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MDMAYouTuberDrug CaseArrest
    News Summary - Rinsi Mumtaz arrested with MDMA granted bail
    Similar News
    Next Story
    X