Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൃത്യമായ വിവരം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:25 AM IST

    കൃത്യമായ വിവരം നൽകിയില്ല; ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിവരാവകാശ കമീഷന്‍റെ താക്കിത്

    text_fields
    bookmark_border
    Right to Information
    cancel
    Listen to this Article

    പരപ്പനങ്ങാടി: വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരം നൽകിയില്ലന്നതിന്‍റെ പേരിൽ ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ പൊതുബോധന അധികാരിക്ക് വിവരാവകാശ കമീഷൻ താക്കിത്. പൊതുപ്രവർത്തകനും വിവരാവകാശ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ അബ്ദുൽ റഹീം പൂക്കത്ത് വിവരാവകാശ കമീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച രണ്ടാം അപ്പീലിലാണ് പരപ്പനങ്ങാടി ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ പൊതുബോധന അധികാരിയും ഹെഡ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഓഫിസറുമായിരുന്ന കെ. ജയകുമാറിനാണ് വിവരാവകാശ കമീഷണറായ ഡോ. സോണിച്ചൻ പി. ജോസഫ് താക്കീത് നൽകിയത്.

    2023ൽ പതിച്ചുകൊടുക്കൽ അപേക്ഷയുമായിയും വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് പൊതുബോധന അധികാരിയിൽ നിന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതും ലഭ്യമായിരുന്ന ഓഫിസുകളിലേക്ക് നിയമപ്രകാരം കൈമാറാതിരുന്നതുമാണ് വിവരാവകാശ കമീഷന്റെ താക്കീതിന് കാരണമായത്.

    മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഹിയറിങ്ങിൽ എതിർകക്ഷികളായി അപ്പീൽ അധികാരിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചെമ്രക്കാടൻ, കെ. ജയകുമാർ, എസ്. നമിത എന്നിവരെ കമീഷൻ കേട്ടിരുന്നു. അബ്ദുൽ റഹിം പൂക്കത്ത് നൽകിയ രണ്ടാം അപ്പീലിലാണ് കമീഷൻ നടപടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Right to InformationinformationLand Tribunal
    News Summary - Right to Information Commission reprimands Land Tribunal official for not providing accurate information
    Similar News
    Next Story
    X