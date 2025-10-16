Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:26 AM IST

    ഫയലുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് വിവരാവകാശ കമീഷൻ ഓഫിസ്​; നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി അപേക്ഷകൻ

    ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ന​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം
    ഫയലുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് വിവരാവകാശ കമീഷൻ ഓഫിസ്​; നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി അപേക്ഷകൻ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച ഫ​യ​ലു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ചോ​ദി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​നോ​ട് ഫ​യ​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റു​പ​ടി. ദേ​ശീ​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​പി. മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ത്തി​രി​യാ​ലി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്തി​മ തീ​ർ​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാ​തെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ്​ ഫ​യ​ൽ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ന​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ.

    2014, 2020, 2013 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ്പീ​ലി​ൽ തീ​ർ​പ്പ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ ഫ​യ​ലി​ലെ അ​ന്തി​മ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദി​ച്ച് 2023 ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. 2014ൽ ​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ സോ​മ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വ് ല​ഭി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റോ​ട് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​ക​ർ​പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു ചോ​ദ്യം.

    2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​ഇ​തേ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഒ​ന്നാം അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​യോ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 2013 ജൂ​ൺ 25 വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ ശ​ശി​കു​മാ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ട് നോ​ട്ടീ​സ​യ​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പും മ​റു​പ​ടി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​മൂ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ല. 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തീ​ർ​പ്പ് ക​ൽ​പി​ക്കാ​ത്ത​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​വ​രം വ്യ​ക്ത​മാ​യി ത​രാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പ്പീ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രാ​തി കേ​ട്ട വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​തേ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റോ​ട് വി​വ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ‘ഫ​യ​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യ മ​റു​പ​ടി’ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    2014 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ ക​മീ​ഷ​​ന്റെ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള​തോ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തോ, അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന രേ​ഖ​ക​ളോ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കൂ​ട്ട ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്ന് മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ത്തി​രി​യാ​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Right to Information Commissionlegal actionKerala
    News Summary - Right to Information Commission claims files destroyed Applicant for legal action
