Madhyamam
    Kerala
    date_range 18 Aug 2025 8:49 AM IST
    നെല്ല്​ ഗവേഷണം: ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രഗല്​ഭർ - മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്​

    P Prasad
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ പ്ര​ഗ​ല്​​ഭ​രാ​ണെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി​ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്. ഉ​മ​യും മ​നു​ര​ത്ന​യും അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ്​. ആ​ദ്യ, പു​ണ്യ എ​ന്നീ ര​ണ്ടി​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​വ ര​ണ്ടും ഉ​മ​യെ​ക്കാ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ താ​മ​സി​യാ​തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഉ​മ’​ക്ക്​ വാ​ർ​ധ​ക്യ​ബാ​ധ; പ​ക​രം നെ​ൽ​വി​ത്തി​ല്ല’ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മം വാ​ർ​ത്ത​യെ കു​റി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. പു​തി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തെ പ​ല ഇ​നം വി​ത്തു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​വ അ​ത്ര പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​യി​ല്ല. കു​റ​വു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ്​ പു​ണ്യ​യും ആ​ദ്യ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ അ​വ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Rice research: Scientists are brilliant - Minister P. Prasad
