    date_range 5 May 2026 10:58 PM IST
    date_range 5 May 2026 10:58 PM IST

    ബിനോയ്​ വിശ്വത്തിനെതിരെ സി.പി.ഐയിൽ കലാപം

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാളെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ലാ​പം. ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​വാ​ശി പ​രാ​ജ​യ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം. പ​രാ​ജ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​രും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​ണ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്.

    സി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ച്ച 25 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടി​ട​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണി​ത്. 2001ൽ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​ഐ പോ​യ​ത്. അ​ന്ന് കേ​വ​ലം ഏ​ഴു സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കി​ട്ടി​യ​ത്. അ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം 40 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി.

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ സു​ഖ​മാ​യി വി​ജ​യി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന സീ​റ്റ്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ‘ഡീ​ൽ’ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ജ​യ​ലാ​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ്​ എ​ന്നി​വ​രും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന​യി​ലാ​ണ്.

    ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ശൈ​ലി​ക്കെ​തി​രെ പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ വ​ലി​യ അ​തൃ​പ്തി പു​ക​യു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദാ​ർ​ഷ്​​ഠ്യ​മാ​ണ്​ പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ബി​നോ​യി കാ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം. ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ണി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സി.​പി​ഐ ജ​യി​ക്കു​ന്ന നാ​ദാ​പു​രം കൈ​വി​ട്ട​തി​ൽ അ​ണി​ക​ൾ രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ സി.​എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​നെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. അ​ത് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം വാ​ശി​പി​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പി. ​വ​സ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്​ നാ​ദാ​പു​ര​ത്ത്​ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    അ​ടൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ ച​ട​യ​മം​ഗ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും നേ​തൃ​ത്വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല.

    TAGS:CPIBinoy Viwamassembly election
    News Summary - Revolt within CPI against Binoy Viswam
