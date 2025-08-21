Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:02 PM IST

    അംഗൻവാടികളിലെ പരിഷ്കരിച്ച മെനു സെപ്റ്റംബർ എട്ടുമുതൽ

    Anganwadi food menu
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ലെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച മാ​തൃ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ മെ​നു സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നി​ത ശി​ശു​വി​ക​സ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ശി​ശു​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ലു​വീ​തം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 56 പേ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ​രി​ശീ​ല​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭ്യ​മാ​യ​വ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഫു​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ളും ഹോം ​സ​യ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്‌ ജി​ല്ല ത​ല പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ സെ​ക്ട​ർ, സ​ബ് സെ​ക്ട​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ 66240 അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും.

    TAGS:anganwadifood menu
    News Summary - Revised menu in Anganwadis from September 8
