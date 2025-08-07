Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 7 Aug 2025 8:43 AM IST
    സ്‌കൂൾ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 65 ആക്കും

    അ​നു​പാ​തം 300:1 ആ​ക്കാ​ൻ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തും
    സ്‌കൂൾ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 65 ആക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്‌​കൂ​ൾ പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യം 65 ആ​ക്കും. സ്‌​കൂ​ൾ പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ തീ​രു​മാ​നം. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​ഭി​പ്രാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചി​ന് മു​മ്പ് ഓ​ണ​റേ​റി​യം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ഷ​യം ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കും.

    കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 300 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഒ​രാ​ൾ എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ല​വി​ൽ 500:1 ആ​ണ്‌. ഇ​ത്‌ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന​ത്‌ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്‌. പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​നി​ഫോ​മും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡും ന​ൽ​കും.

    അ​സം​ഘ​ടി​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ലേ​ബ​ർ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ​യും മി​നി​മം വേ​ജ​സി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ലേ​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ലേ​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ. വാ​സു​കി, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​സ്‌. ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ലേ​ബ​ർ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഷ​ഫ്‌​ന ന​സു​റു​ദ്ദീ​ൻ, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ​സ്‌. ചി​ത്ര, വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

