Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightറിട്ട. കോടതി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 8:57 AM IST

    റിട്ട. കോടതി ജീവനക്കാരൻ തറവാട്ട് ക്ഷേത്രനടയിൽ തീക്കൊളുത്തി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റിട്ട. കോടതി ജീവനക്കാരൻ തറവാട്ട് ക്ഷേത്രനടയിൽ തീക്കൊളുത്തി മരിച്ചു
    cancel

    പരപ്പനങ്ങാടി: റിട്ട. കോടതി ജീവനക്കാരൻ തറവാട്ട് ക്ഷേത്രനടയിൽ തീക്കൊളുത്തി മരിച്ചു. ചിറമംഗലം അയോധ്യ നഗർ സ്വദേശി വള്ളയിൽ ഗംഗാധരനാണ് മരിച്ചത്.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നിനും നാലിനുമിടയിലുള്ള സമയത്ത് തറവാട്ട് വക വള്ളയിൽ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് സ്വയം തീക്കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള തറവാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് ബദലായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗംഗാധരൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമിച്ച് ആരാധന നടത്തി വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തറവാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

    ഒരാഴ്ചയായി നടന്നുവരുന്ന ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ നാളെ പൊങ്കാലയോടു കൂടി സമാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഭവം. മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കായി മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പരപ്പനങ്ങാടി പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsKerala News
    News Summary - Retired court employee dies
    Similar News
    Next Story
    X