Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'സർക്കാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 4:56 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 5:28 PM IST

    'സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിൽ ബാനറും കൊടിയും കെട്ടി ഭക്ഷണ വിതരണം വേണ്ട'; കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണമെത്തിക്കുമെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിൽ ബാനറും കൊടിയും കെട്ടി ഭക്ഷണ വിതരണം വേണ്ട; കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണമെത്തിക്കുമെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ
    cancel

    ആലപ്പുഴ: സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സംഘടനകൾ ബാനറും കൊടിയും കെട്ടി സൗജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്‍റെ ഉത്തരവ്. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയാകും ഇനി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ ആദ്യപടി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടപ്പിലാക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി. സുധാകരൻ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

    സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നാണ് മന്ത്രി ചോദിച്ചത്. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ആശുപത്രി വികസന സമിതി മേൽനോട്ടത്തിലാകും ഭക്ഷണം വിതരണം നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം വ്യാപകമായി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയായിട്ടില്ല.

    അതേസമയം, എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ തങ്ങൾ എതിരല്ലെന്നും ഡി.വൈ.എഫ്.വൈ നടത്തിവരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതി വിതരണം നിർത്തിക്കുമെന്ന് പലരും നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും നിയമസഭാംഗവുമായി വി. സനോജ് പ്രതികരിച്ചു. ഡി.വൈ.എഫ്.വൈയെ മാതൃകയാക്കാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലും പറഞ്ഞതെന്ന് സനോജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോൺഗ്രസ് പദ്ധതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    സർക്കാറിന്‍റെ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടത്തുന്നതിൽ എതിരഭിപ്രായമില്ലെന്നും എന്നാൽ എന്തിനാണ് മറ്റ് സംഘടനകളെ വിലക്കുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവ് സന്ദീപ് വചസ്പതി പ്രതികരിച്ചു,

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:K MuraleedharanGovernment hospitalFree foodKerala
    News Summary - restriction to free food supply in government hospitals
    Similar News
    Next Story
    X