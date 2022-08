cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണർക്കെതിരെ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് പ്രമേയം പാസാക്കി. സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വൈസ് ചാൻസലറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഗവർണർ രൂപവത്​കരിച്ചത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.വി.പി. മഹാദേവൻപിള്ള മൗനം പാലിച്ചെങ്കിലും പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്​ അനുമതി നൽകി.

സിന്‍ഡിക്കേറ്റംഗം കെ.എച്ച്​. ബാബുജാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ യു.ഡി.എഫ്​ അംഗങ്ങൾ എതിർത്തു. പ്രമേയത്തിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സി.പി.എം, സി.പി.ഐ അംഗങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ്​ ഗവർണർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത്​. എന്നാൽ, ഗവർണർ രൂപവത്​കരിച്ച സെർച്ച്​ കമ്മിറ്റിയിൽ സർവകലാശാലയുടെ പ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കണമെന്ന്​ യു.ഡി.എഫ്​ അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർക്കെതിരെ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. അതേസമയം, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള സെ​ന​റ്റി​ൽ പ്ര​മേ​യം​വ​രു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണയാണ്. 2010 ൽ ​ഡോ. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം പ്ര​മേ​യം വ​രു​ന്ന​ത്. സെ​ന​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്. ഗ​വാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​മേ​യം. സെ​ന​റ്റി​ൽ സി.​പി.​എം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യം വി.​സി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​മേ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി.​സി യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. സെ​ന​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ ഒ​ച്ച​പ്പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ച​ട്ടം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് അ​വ​ത​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​ണ്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ച​ട്ടം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് 13ൽ ​പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

Resolution against the Governor in 'Kerala university' for the second time