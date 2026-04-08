Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 April 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 10:42 PM IST

    രാജിവെച്ചത് ട്വന്‍റി 20യുടെ വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ട് അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതിനാൽ -പൂജ ജോമോൻ

    ‘ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി’
    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി ട്വ​ന്‍റി 20 കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് പൂ​തൃ​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് പൂ​ജ ജോ​മോ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ല​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ അ​മി​ത് ഷാ ​എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നോ​ട് പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​വു​മാ​യി ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും യോ​ജി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ട്വ​ന്റി 20യി​ൽ​നി​ന്ന് 30,000 രൂ​പ​യും ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 15,000 രൂ​പ​യും പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ട്. ഇ​നി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ല്ല. അ​പ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട് മ​ടു​ത്തു. സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബി​നി​യാ​യ ത​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ ബ​ന്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ട്വ​ന്റി 20 പോ​യ ഉ​ട​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്കാ​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബാ​ല​ചാ​പ​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ജി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും പൂ​ജ ജോ​മോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ട്വ​ന്റി 20ക്കും ​തു​ല്യ​സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച പൂ​തൃ​ക്ക​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള പൂ​ജ​യു​ടെ രാ​ജി ഏ​റെ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഡീ​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പൂ​ജ​യെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ട്വ​ന്റി 20 പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:Twenty20kerala politicsresignedassembly election
    News Summary - I resigned because I could not accept the communal alliance of Twenty20 - Pooja Jomon
