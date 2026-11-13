ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ-ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി. മന്ത്രിയുടെ അതൃപ്തിയെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് കമീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയ സീറാം സാംബശിവറാവുവിന് പകരം ഡോ.എസ്. കാര്ത്തികേയനെ നിയമിച്ചു. അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ കാര്ത്തികേയനെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്പെഷല് സെക്രട്ടറിയായും എക്സൈസ് കമീഷണറുടെ അധിക ചുമതല നൽകിയുമാണ് നിയമിച്ചത്. ആഭ്യന്തര-വിജിലൻസ് സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ വഹിച്ചിരുന്ന ഹൗസിങ് വകുപ്പ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതലയും നൽകി.
സർക്കാർ അറിയാതെ ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച വിവാദത്തെ തുടന്നാണ് സീറാം സാംബശിവറാവുവിനെ മാറ്റിയത്. പകരം അഡീഷനല് കമീഷണറായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആര്. ജയശങ്കറിന് താല്ക്കാലിക ചുമതല നല്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ്ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയനെ എക്സൈസ് കമീഷണറാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണമുയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലകൂടി നല്കി. 14 ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധിക ചുമതലയും സ്ഥലംമാറ്റവും നൽകിയ ഉത്തരവാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
നേരത്തെ മന്ത്രിയുടെ അതൃപ്തിയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽനിന്ന് ഗതാഗത പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡോ. ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന് കേരള ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഡവലപ്മെന്റ് ഫിനാന്സ് കോര്പറേഷന് സി.എം.ഡിയുടെ അധിക ചുമതല നല്കി. കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയര്മാന് എന്. പ്രശാന്തിന് മൃഗശാല, മ്യൂസിയം, ആര്ക്കിയോളജി വകുപ്പുകളുടെ പൂർണ അധിക ചുമതലയും നല്കി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഈ വകുപ്പുകളുടെ അധിക ചുമതലയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
കേരള മെഡിക്കല് സർവിസസ് കോര്പറേഷന് (കെ.എം.സി.സി) എം.ഡിയുടെ അധിക ചുമതല ഭക്ഷ്യ-സിവില് സപ്ലൈസ് സ്പെഷല് സെക്രട്ടറി ഡി. ബാലമുരളിക്ക് നല്കി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഐ.ടി സ്പെഷല് സെക്രട്ടറി എസ്. സുഹാസ് കേരള ഇറിഗേഷന് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പറേഷന് എം.ഡിയുടെ അധിക ചുമതലയില് തുടരും. സഹകരണ സ്പെഷല് സെക്രട്ടറി ബി. അബ്ദുൽ നാസര് പാര്ലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല വഹിക്കും. നേരത്തെ കൃഷിവകുപ്പില്നിന്ന് മാറ്റി മെഡിക്കൽ സർവിസസ് കോർപറേഷനിലേക്ക് നിയമിച്ച ടി.വി. സുഭാഷിനെ കൃഷിവകുപ്പ് സ്പെഷല് സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും നിലനിർത്തി. സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേന ഡയറക്ടര്, സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടര് സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിക്കും.
വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി ജെറോമിക് ജോര്ജിനെ നിയമിച്ചു. കേരള മാരിടൈം ബോര്ഡ് സി.ഇ.ഒയുടെ അധിക ചുമതലയുമുണ്ട്. മില്മ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി അഫ്സാന പര്വീണിനെ നിയമിച്ചു. നോര്ക്ക ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയും അവർക്കുണ്ട്. എന്. ദേവിദാസിനെ എൽ.എസ്.ജി.ഡി (റൂറല്) ഡയറക്ടറാക്കി. ലൈഫ് മിഷന് സി.ഇ.ഒ, ഇംപാക്ട് കേരള എംഡി തുടങ്ങിയ അധിക ചുമതലകളും വഹിക്കും. ജി.എസ്.ടി സ്പെഷല് കമീഷണര് രാഹുല് കൃഷ്ണശര്മക്ക് തൊഴില് പരിശീലന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല നൽകി. മിഥുന് പ്രേംരാജിന് കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല നല്കി. അപൂര്വ തൃപാദിയെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും സ്പെഷല് ഡ്യൂട്ടി ഓഫിസറായും നിയമിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമീഷണറുടെ അധിക ചുമതലയുമുണ്ട്.