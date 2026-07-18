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    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 11:16 PM IST

    രക്ഷാപ്രവർത്തനം: ഡി.ജി.പി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട്​ കൈമാറിയേക്കും

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    രക്ഷാപ്രവർത്തനം: ഡി.ജി.പി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട്​ കൈമാറിയേക്കും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന’ കേ​സ്​ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കേ​സ്​ ഡ​യ​റി തി​രു​ത്തി​യെ​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ശി​പാ​ർ​ശ സ​ഹി​തം ഡി.​ജി.​പി ഉ​ട​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും. ഡി.​ജി.​പി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യോ​ഗം ചേ​രും​ മു​മ്പ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​മാ​റി​യേ​ക്കും. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ശി​പാ​ർ​ശ സ​ഹി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​കും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക. എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​ർ, എ.​ഡി.​ജി.​പി ഓ​ഫീ​സി​ലെ ഗ്രേ​ഡ്​ എ​സ്.​ഐ.​മാ​രാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത്, ഗി​രീ​ഷ്,​ കേ​സ്​ ആ​ദ്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന സ്ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​റി​ന്​ ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. അ​ത്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ശി​പാ​ർ​ശ​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി.​ജി.​പി​യോ​ട്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ.​ഡി.​ജി.​പി​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും യൂ​ത്ത്​​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

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    TAGS:DGPKerala PoliceRescue Operations
    News Summary - Rescue Ops: DGP Report
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