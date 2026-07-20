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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 July 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 10:27 PM IST

    ‘രക്ഷാപ്രവർത്തന’ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം: പ്രതികളുടെ മറുപടിക്ക്​ സമയം നൽകി ഹൈകോടതി

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    ‘രക്ഷാപ്രവർത്തന’ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം: പ്രതികളുടെ മറുപടിക്ക്​ സമയം നൽകി ഹൈകോടതി
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    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ന​ട​ന്ന ന​വ​കേ​ര​ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഗ​ൺ​മാ​ൻ എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ‌​ർ (അ​നി​ൽ ക​ല്ലി​യൂ​ർ), എ​സ്. സ​ന്ദീ​പ്, വി.​കെ. ഷൈ​ജു, ആ​ർ. അ​രു​ൺ, വി.​വി. വി​പി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    2023 ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ന​വ​കേ​ര​ള ബ​സി​നു നേ​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഇ​പ്പോ​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ എ.​ഡി. തോ​മ​സ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ​യ് ജ്യു​വ​ൽ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ ഗ​ൺ​മാ​നും അ​ക​മ്പ​ടി സേ​ന​യും ചേ​ർ​ന്നു മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നി​യ​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ​ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ഞ്ച് പേ​രും സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം നേ​ടി​യ​ത്.

    ല​ഭ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളും വ​സ്തു​ത​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് തി​ക​ച്ചും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്കും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി. പ്ര​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ​യെ​ന്ന്​ വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:caseanticipatory bailRescue Operationaccusedhigh courtreply
    News Summary - Anticipatory bail in 'rescue operation' case: High Court gives time to the accused to reply
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