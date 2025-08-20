Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവയനാട് ദുരന്തം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:51 AM IST

    വയനാട് ദുരന്തം; സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    വയനാട് ദുരന്തം; സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: 2024ലെ ​വ​യ​നാ​ട് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഫ​ണ്ട് പി​രി​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫ​യ​ലു​ക​ളോ പ​രാ​തി​ക​ളോ അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളോ വ​യ​നാ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണം കൂ​ടാ​തെ ചി​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും മ​റ്റും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ണ​പ്പി​രി​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ൽ​കി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്

    വെ​ള്ള​രി​മ​ല വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ മു​ണ്ട​ക്കൈ, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല, അ​ട്ട​മ​ല, പു​ഞ്ചി​രി​മ​ട്ടം എ​ന്നി​വ വെ​ള്ള​രി​മ​ല വി​ല്ലേ​ജി​നു കീ​ഴി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ ന​ട​ത്തു​ന്ന പി​രി​വു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളോ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളോ ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര​വ​ധി വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ട​ന​യോ വ്യ​ക്തി​യോ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ നി​ജ​സ്ഥി​തി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. കോ​ട്ട​പ്പ​ടി, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലും പ​ണ​പ്പി​രി​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന തു​ക അ​തി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സു​താ​ര്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad LandslideFinancial reportCollecting moneyKerala
    News Summary - Report that there are no records of voluntary organizations collecting money on wayanad landslide
    Similar News
    Next Story
    X